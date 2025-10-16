Barcellona Pozzo di Gotto pensa già al Natale: aperte le adesioni per partecipare al tradizionale Mercatino di Natale | INFO su come aderire

L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), è lieto di annunciare l’apertura delle adesioni per partecipare al tradizionale Mercatino di Natale, che si terrà dal 13 al 24 dicembre 2025 presso i Giardini Oasi, nel cuore della città. L’iniziativa si propone apdi offrire uno spazio suggestivo e accogliente in cui hobbisti, artigiani, pasticceri, venditori di oggettistica e commercianti locali potranno esporre i propri prodotti, contribuendo a creare un’atmosfera magica e coinvolgente per tutta la comunità.

L’evento sarà arricchito da decorazioni natalizie e da un contesto che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a incentivare il commercio locale durante il periodo più atteso dell’anno.

Tutti gli interessati possono richiedere informazioni e aderire presso gli uffici SUAP del Comune o chiamando al numero 090 9790707.

“Il Mercatino di Natale rappresenta un’opportunità concreta per rilanciare il commercio e la creatività artigianale della nostra città, creando occasioni di incontro, promozione e valorizzazione delle attività locali. – ha affermato l’Assessore alle Attività Produttive, Salvatore Coppolino – Invito alla partecipazione artigiani e commercianti e la cittadinanza a partecipare. Il Natale è il momento della condivisione. Viverlo da comunità rende la festa ancora più bella”.