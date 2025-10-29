Barbagallo (Pd): “Schifani dice che Sicilia vive momento magico, vede anche asini che volano?”

“Il governo Schifani, anziché amministrare, è paralizzato dai propri conflitti interni. L’unico risultato è un imbarazzante immobilismo, mentre la Sicilia affoga. Oggi Schifani ha detto che la Sicilia sta vivendo un momento magico… ci dica con quale pozione riesce a vedere gli asini che volano! I siciliani assistono ad un centrodestra regionale che consuma litigi da commedia, ma si ricompatta puntualmente quando si tratta di spartire potere e fondi pubblici.” Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo in apertura della sua relazione alla Direzione regionale, presieduta da Cleo Li Calzi, alla presenza della coordinatrice della segreteria nazionale del Pd, Marta Bonafoni.

Presenti tra gli altri la vice segretaria e deputata regionale Valentina Chinnici e i parlamentari regionali Nello Dipasquale e Dario Safina. “Eppure i problemi veri non mancano: la vita dei siciliani è ostaggio di un torneo medievale di nomine, (si pensi al caso Iacolino che ha fatto infuriare Fratelli d’Italia), mentre le vere emergenze vengono ignorate. Tra queste, il collasso della sanità pubblica. Il caso di Maria Cristina Gallo, morta l’11 ottobre – mentre il Presidente inaugurava un evento enogastronomico – è l’emblema di un sistema finito e sfinito” continua il segretario PD.

Una riunione dell’organismo regionale che in particolare dedica un focus sul Terzo settore – di cui Marta Bonafoni ha la delega in segreteria nazionale – per ascoltare proposte e condividere impegni con le realtà regionali dell’associazionismo e del Terzo settore che sono intervenute ai lavori tra cui Libera, Acli, Arci, Cgil, Auser, Laboratorio Zen Insieme e Centro Tau.

I punti discussi

Sanità, un ddl per le incompatibilità. “Il diritto ad essere uguali nella malattia, il diritto alla cura e ad una vita dignitosa sono questioni di elementare dignità e diritti costituzionali. Questa è deve essere la madre di tutte le battaglie. A tal riguardo il PD – ha detto Barbagallo – presenterà un testo per eliminare alcune storture e rompere la cappa di potere politico nella sanità: ineleggibilità per i componenti delle commissioni invalidi civili, per i dirigenti medici e per le direzioni generali sanitarie e amministrative. Incompatibilità per loro e per i parenti e affini fino al 4 grado. Ci preoccupa inoltre questa ombra lunga sulle assunzioni gestite dalla politica con le agenzie interinali, come bene ha fatto Dario Safina a mettere in risalto, a proposito di 118 e Ast”.

Emergenza sociale e sicurezza. “Oggi, in Sicilia, il destino di un giovane è scritto nel quartiere in cui nasce o nella dichiarazione dei redditi dei suoi genitori. Per molti ragazzi, che provengono da contesti di assoluta deprivazione il carcere diventa la prima istituzione ad accorgersi che esistono, ma troppo tardi. E purtroppo l’unico agente territoriale che si occupa del collocamento dei ragazzi, spesso, è la criminalità organizzata. Su questo dobbiamo avere il coraggio di riflettere”.

“C’è una questione sociale immensa che bussa alle nostre porte, ai margini dei nostri quartieri residenziali, che chiama in causa anche il tema della sicurezza. La “sicurezza” non è un tema che può essere appaltato esclusivamente alla destra: è un tema che riguarda i fragili, non i ricchi. Chi ha fame delinque. Chi ha le risorse si protegge, gli altri subiscono le conseguenze. A Palermo, a cosa è servita la militarizzazione di porzioni della città? Se invece non pensiamo a rilanciare le formazioni sociali ad asili nido e scuole a tempo pieno, a garantire luoghi accessibili dove fare sport. Da questo punto di vista ha fatto bene Cracolici che oggi ha indetto una riunione aperta alla cittadinanza e alle parti sociali proprio allo Zen”.

In Sicilia si continua a morire di lavoro. “Il dramma delle “morti bianche” continua a mietere vittime con un’accecante insistenza: quest’anno sono già 59 i lavoratori che hanno perso la vita mentre svolgevano la propria attività. L’ultimo caso riguarda Romain Supasi Lang, 58 anni, originario del Congo e impiegato stagionalmente in un’azienda che installa campi da padel nel Catanese: è morto travolto da una lastra di vetro durante le operazioni di carico su un camion”. aggiunge

“Dietro ogni numero c’è una vita spezzata, una famiglia distrutta e una sconfitta della civiltà del lavoro: a noi tocca non restare inermi, invocare – come hanno fatto Cgil, Cisl e Uil – un piano straordinario di controlli e, a fianco, una riforma anche culturale nel mondo del lavoro che ci educhi tutti alla sicurezza, che ci permetta di imparare che le “regole” non sono un costo ma un “dovere” imprescindibile di ogni lavoratore e per ogni lavoratore”.

Unità del Partito contro la Destra. “In un quadro a tinte foschissime, sulla scorta di quanto fatto dalla nostra segretaria nazionale, io e tutto il gruppo dirigente siamo impegnati a costruire l’unità del partito, iniziando dalle battaglie che vanno fatte contro questa destra sempre più incapace di governare. E siamo impegnati anche nella costruzione dell’alternativa in Sicilia con una coalizione larga e inclusiva. Ho sentito più volte i segretari regionali delle altre forze politiche alternative a Schifani e già nelle prossime settimane insedieremo un tavolo di confronto permanente, anche per gestire le prossime amministrative”. conclude