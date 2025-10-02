Autonomia differenziata, Occhiuto: “mi assumo il merito di avere frenato la riforma”. Tridico: “la destra vuole spaccare l’Italia”

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Calabria, Sky ha ospitato il confronto tra i due principali candidati alla carica di governatore: Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico. “Purtroppo, finché ci sarà la Lega al governo con la destra, con Forza Italia, con Occhiuto, il progetto dell’autonomia differenziata rimane ancora vivo. Con l’autonomia si allarga sempre di più il divario tra Nord e Sud, tra la Calabria e il resto d’Italia”. “Questa riforma è stata approvata da Occhiuto in Conferenza Stato-Regioni e questo è gravissimo dal mio punto di vista”, puntualizza Tridico.

“Ho frenato la riforma”

“Sull’autonomia, dopo la Consulta, c’è una pietra tombale fino a quando non verranno prima definiti e finanziati i fabbisogni e i diritti sociali e civili”, evidenzia Roberto Occhiuto. “Io ho frenato la riforma fino a che non si definissero i Lep, prima vengono i diritti dei cittadini che devono valere in Calabria come altrove”, spiega Occhiuto.