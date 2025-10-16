Automobilismo, La Ro racing impegnata in Liguria e in Sicilia questo fine settimana | DETTAGLI

Sarà un lungo e intenso weekend agonistico quello che i portacolori della scuderia RO racing e i loro supporter si apprestano a vivere. Sulle strade del Ponente Ligure, a tenere banco, sarà il Rally di Sanremo che dovrà attribuire gli ultimi titoli nazionali sia tra le vetture moderne sia tra le storiche. Nella Città della Canzone Italiana il novello Campione italiano due ruote motrici, Gianandrea Pisani, potrà sfilare senza patemi, in coppia con il suo compagno d’abitacolo Nicola Biagi, a bordo della sua Lancia Ypsilon Rally 4.

Il toscano, che ha già vinto tutto ciò che si poteva vincere nell’arco della stagione, vorrà ancora una volta far valere tutto il suo valore. Sulle strade di casa il ragazzino terribile del Trofeo Suzuki, Andrea La Cola, dopo aver matematicamente vinto la categoria del Trofeo riservata alle Racing Start, è pronto adesso all’esordio con l’esemplare ibrido della Casa Nipponica, al suo fianco ci sarà, come di consueto, Antonello Moncada. Tra le Toyota Yaris del Trofeo al via ci sarà il giovane under 25 Giovanni Battista Dello Russo, in gara con Christian Vizzaccaro. Tra le storiche esordio stagionale per il plurititolato Lucio Da Zanche che, a bordo di una Porsche 911 Gruppo B del Quarto Raggruppamento, vorrà competere in coppia con Daniele De Luis per il successo finale.

In Sicilia al Rally di Taormina, ultimo appuntamento stagionale della Coppa rally di nona zona, si assegneranno le ultime carte di accesso alla finale nazionale di metà novembre. A giocarsi le proprie chance nella categoria R2B ci saranno, a bordo di una Peugeot 208, Jerry Mingoia e Rino Calderone e in Super 1600 Biagio Mingoia e Cristian Carrubba, con la loro inseparabile Fiat Punto Abarth. In N2, a bordo di una Peugeot 106, esordio sul sediolo di destra per Filippo Cosentino che leggerà le note all’amico di sempre Gaetano Terranova. Infine, con una Peugeot 207 Super 2000 saranno della partita Giovanni Li Fonti e Salvatore Principato. Tra le storiche Toti Mannino e Giacomo Giannone saranno in cerca del successo con la loro Porsche 911 SC del Terzo Raggruppamento.

Sempre in Sicilia all’ottavo Slalom Monte Bonifato saranno al via: Pierluigi Bono, su Fiat 500 BC 700/5, Carmelo Callari, su Peugeot 106 XSI della classe A1400, Giuseppe Di Miceli, su MG ZR 105 della classe A 1400, Alfonso Belladonna, su Fiat Uno della classe S7, Antonio Di Matteo, su Gloria C8 Suzuki e Salvatore Arresta, su Radical Prosport.