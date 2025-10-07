Australia, l’haka Maori in memoria delle vittime del 7 ottobre: strappata la bandiera della Palestina | VIDEO

Nelle scorse settimane, l’Australia ha riconosciuto la Palestina, seppur l’opposizione abbia chiaramente affermato che in caso di cambio di governo verrà fatto un passo indietro su questa decisione. Chiara la spaccatura sul tema, come in ogni altra parte del mondo. Singolare che, proprio dall’Australia, arrivi una forte protesta in sostegno di Israele, nell’anniversario del 7 ottobre. Un gruppo di Maori cristiani ha eseguito l’Haka, la famosa danza tradizionale divenuta mainstream nel rugby (eseguita dagli All Blacks neozelandesi e non solo), in favore dello Stato Ebraico.

Nel video, divenuto virale sui social, si vede il gruppo Maori che esegue la danza, accompagnata dal canto, per poi strappare a metà una bandiera della Palestina. Un gesto forte, ma altrettanto fortemente simbolico: la bandiera della Palestina, oggi, simboleggia Hamas, l’organizzazione terroristica che da diversi anni governa la Palestina e proprio in data odierna, 7 ottobre 2025, celebra i due anni dal massacro di 1200 israeliani e dal rapimento di 250 ostaggi.