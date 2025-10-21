Attentato a Ranucci, manifestazione a Roma sulla libertà di stampa: in piazza Pd, M5S, AVS e Fdi

Il “campo largo” (Pd, M5S, AVS) si è trovato in pazza Santi Apostoli a Roma a sostegno della libertà di stampa, dopo l’attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Una manifestazione aperta e senza bandiere. A cui, a sorpresa, si è presentata anche una delegazione di Fdi, con i capigruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami e col responsabile organizzazione Giovanni Donzelli.

Conte: “è la piazza della libera stampa”