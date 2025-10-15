ATM ti porta alla terza edizione del Sud Innovation Summit | INFO

Domani , giovedì 16 ottobre, e venerdì 17 ottobre torna il Sud Innovation Summit, giunto alla sua terza edizione. La grande manifestazione dedicata all’innovazione e alla digitalizzazione nel Sud Italia si svolgerà al Polo universitario Papardo e ATM metterà a disposizione dei partecipanti un servizio speciale con navetta dedicata, che partirà da Piazza della Repubblica (Stazione centrale). La partenza è programmata nei seguenti orari: 08:10, 09:30 e 10:20; il ritorno dal polo universitario verso la Stazione centrale è previsto alle ore 16:00, 17:20 e 18:10.

Per raggiungere il Papardo sarà inoltre possibile servirsi delle linee 24, 24/ e 39 . La linea 24 raggiunge il Papardo partendo dal capolinea Zir e transitando da piazza della Repubblica (Stazione Centrale), da cui parte anche la linea 24/. La linea 39 inizia il suo percorso da Santa Margherita e fa capolinea al Papardo percorrendo la tangenziale e uscendo al Boccetta . Per tutte le info sugli orari ed i percorsi è possibile consultare il sito www.atm.messina.it