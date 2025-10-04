AST, dialogo aperto tra il Presidente Genovese e sindacati: priorità a assunzioni e stabilizzazioni

Ieri, presso la Direzione generale di AST Spa, il neopresidente Luigi Genovese ha incontrato le organizzazioni sindacali di categoria.

Il presidente Genovese ha espresso massima disponibilità al dialogo, manifestando l’intenzione di avviare una serie di incontri volti a risolvere le problematiche irrisolte nel tempo. Nel corso della riunione sono stati affrontati temi quali la valorizzazione del personale, l’avvio tempestivo delle procedure per le progressioni di carriera e le nuove assunzioni.

È stato, inoltre, riconosciuto il significativo contributo fornito negli anni dai lavoratori somministrati e sottolineata l’importanza della stabilizzazione dei dipendenti AST-sistemi. Il prossimo incontro è programmato per novembre, durante il quale si affronteranno temi di

particolare rilevanza.

L’Azienda ha inoltre comunicato che si attiverà per recuperare i circa 60 autobus attualmente fuori servizio per guasti vari e sta provvedendo all’acquisto di autobus nuovi ed usati per sopperire la mancanza di mezzi. “Da parte nostra – ha commentato Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal Sicilia – non mancherà la collaborazione con la nuova governance, necessario per favorire il rilancio di Ast Spa”.