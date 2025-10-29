Assemblea Federmanager, Meloni: “dati danno foto di Italia solida, affrontiamo difficoltà meglio di tante nazioni europee”

“I principali indicatori ci restituiscono oggi la fotografia di un’Italia solida, che è tornata a correre e che è in grado di affrontare le difficoltà meglio di altre nazioni europee. Il merito di questo successo non è ovviamente del governo, ma delle imprese e dei loro lavoratori“. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione dell’Assemblea di Federmanager. “Noi ci siamo limitati a fare la nostra parte, che è quella di mantenere i conti in ordine, concentrare le risorse a disposizione su alcune grandi priorità e creare un ambiente il più possibile favorevole a chi produce ricchezza e occupazione“.

La legge di bilancio “si inserisce nel solco di quelle precedenti e prevede misure e interventi concreti per sostenere l’occupazione e chi fa impresa“, ha detto la premier, parlando della “scelta di garantire continuità al credito d’imposta per la Zes Unica per il triennio 2026-2028, alla sterilizzazione di plastic e sugar tax, al rifinanziamento della Nuova Sabatini e alla reintroduzione del super e dell’iper-ammortamento, per sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese“.

Provvedimenti che “disegnano una strategia e che puntano a consolidare quel cammino di crescita e sviluppo che l’Italia ha ripreso a percorrere in questi anni“. E ha concluso: “c’è ancora tanto lavoro da fare, ne siamo consapevoli, ma sappiamo che in questa sfida non siamo soli e che potremo sempre contare sul vostro contributo e su quello di tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa nazione“.