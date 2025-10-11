ASC Calabria plaude a Giusi Princi: “proposti in Europa investimenti per strutture sportive e giovani in aree svantaggiate”

Il Deputato del Parlamento Europeo Giusy Princi, già Vice Presidente della Regione Calabria con delega allo Sport, da sempre vicina ai giovani ed alle realtà sportive del territorio calabrese, oggi, da Strasburgo, ha annunciato un’importantissima novità tramite la sua pagina Instagram. Ed infatti, il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione fondamentale sul modello europeo dello sport. Un testo al quale lo stesso Deputato Princi ha contribuito in modo significativo attraverso il suo emendamento.

In particolar modo, come la stessa On. Princi afferma, ha proposto la possibilità di ottenere più investimenti in favore delle aree maggiormente svantaggiate, laddove vi è carenza di impianti sportivi, così permettendo la realizzazione di strutture sportive moderne e, soprattutto, accessibili a tutti. Contestualmente, ha proposto maggiori investimenti per la costruzione di infrastrutture sportive scolastiche in modo da restituire ai giovani gli spazi dove poter crescere e fare squadra.

“Il mio lavoro è come sempre ispirato dalla mia amata Calabria” afferma attraverso i propri canali social, dove la si vede raggiante e dalle cui parole si traggono sentimenti di emozione e soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, frutto di costante lavoro.

Lo aveva dichiarato in occasione del suo ingresso al Parlamento Europeo, che si sarebbe spesa affinché si creasse un’Europa in cui venissero meno i divari territoriali, dove si concretizzasse il principio della coesione volto al riequilibrio delle differenze economico sociali e allo sviluppo di tutti i Paesi membri ed oggi l’ha fatto in ambito sportivo, affinché in Calabria così come in tantissime altre regioni europee si azzerasse il divario nell’ottica delle strutture sportive, quali veri spazi di aggregazione, socializzazione e sviluppo dei ragazzi.

Il plauso di Antonio Eraclini presidente ASC Reggio Calabria

“Oggi è stato raggiunto un ulteriore successo in ambito sportivo” – afferma il Presidente di ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini.

“Accogliamo con grande soddisfazione i risultati che l’On. Princi sta continuando a conseguire grazie alla sua determinazione e al suo costante impegno per il mondo sportivo calabrese. Già da Vicepresidente della Regione e Assessore allo Sport ha dimostrato un’attenzione concreta, rendendo centrale il mondo sportivo calabrese, le associazioni e le famiglie, introducendo misure reali di sostegno come i voucher sportivi e promuovendo politiche inclusive capaci di rendere lo sport accessibile a tutti.

Oggi, con la stessa passione e competenza, continua questo percorso in ambito europeo, portando per la prima volta nei tavoli comunitari le vere esigenze e le criticità che quotidianamente viviamo sul territorio. Il suo lavoro rappresenta un esempio di ascolto e visione, uno sforzo che dà voce al mondo sportivo calabrese e che contribuisce a far crescere le nostre comunità, offrendo ai giovani, soprattutto quelli provenienti dalle realtà periferiche, una possibilità di riscatto e di sana crescita attraverso lo sport.”