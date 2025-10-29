Ars, salta anche oggi la seduta d’aula. Antonio De Luca (M5S): “governo irresponsabile, rischia di far diventare il Parlamento una barzelletta agli occhi dei siciliani”

“Incredibile, ma vero. Anche oggi salta la seduta d’aula perché nessuno tra gli assessori regionali si è reso disponibile a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze dei deputati. È l’ennesima conferma che per questo governo qualsiasi cosa viene prima del Parlamento siciliano, per il quale il rispetto e l’attenzione sono con praticamente nulli”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Stentavo a credere – dice De Luca – alla nota degli uffici dell’Ars con cui si comunicava stamattina l’ennesimo differimento della seduta d’aula. Delle due l’una: o gli assessori sono totalmente disorganizzati o considerano il Parlamento più antico del mondo come un inutile orpello che possono disertare a piacimento. Così non si può andare più avanti, questo Parlamento ha una dignità e un’autorevolezza da tutelare, non possiamo rischiare che questo atteggiamento irresponsabile del governo lo faccia diventare una barzelletta agli occhi dei siciliani”.