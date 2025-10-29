Ars, salta anche oggi la seduta d’aula. Antonio De Luca (M5S): “governo irresponsabile, rischia di far diventare il Parlamento una barzelletta agli occhi dei siciliani”

Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca tramite una nota stampa

Antonio De Luca

“Incredibile, ma vero. Anche oggi salta la seduta d’aula perché nessuno tra gli assessori regionali si è reso disponibile a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze dei deputati. È l’ennesima conferma che per questo governo qualsiasi cosa viene prima del Parlamento siciliano, per il quale il rispetto e l’attenzione sono con praticamente nulli”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Stentavo a credere – dice De Luca – alla nota degli uffici dell’Ars con cui si comunicava stamattina l’ennesimo differimento della seduta d’aula. Delle due l’una: o gli assessori sono totalmente disorganizzati o considerano il Parlamento più antico del mondo come un inutile orpello che possono disertare a piacimento. Così non si può andare più avanti, questo Parlamento ha una dignità e un’autorevolezza da tutelare, non possiamo rischiare che questo atteggiamento irresponsabile del governo lo faccia diventare una barzelletta agli occhi dei siciliani”.

