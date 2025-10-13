Arriva a Reggio Calabria il Volley S3 dedicato ai più piccoli | INFO

Il viaggio del Volley S3 iniziato il 20 maggio a Mantova, per proseguire il 27 maggio a Campobasso, il 3 ottobre a Parma, per poi arrivare a Caserta il 10 ottobre, si concluderà, giovedì 16 ottobre a Reggio Calabria, al PalaCalafiore. L’evento sarà dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, vedrà la mattina riservata dalle ore 9.30 alle 12.30 alla partecipazione degli alunni degli Istituti Comprensivi provenienti dalla Regione e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 ai mini atleti delle società Calabresi.

Sui campi ci saranno i testimonial Andrea Lucchetta, Campione del Mondo e Valerio Vermiglio, Campione Europeo con la Nazionale. Da quest’anno sarà allestito un campo riservato al Sitting Volley “Lo sport unisce sempre e per questo sarà un’occasione concreta per tanti ragazzi di divertirsi insieme ai propri coetanei diversamente abili, per tutti, un’esperienza formativa e umana per comprendere da vicino cosa significhi convivere con una difficoltà“.

La Federazione Italiana Pallavolo punta ad avvicinare i bambini alla pallavolo in modo immediato, divertente e inclusivo, promuovendo un apprendimento basato sul gioco, sull’entusiasmo e sulla crescita motoria, tecnica e relazionale. Alle ore 11.30 è previsto il saluto delle autorità Nazionali e locali.