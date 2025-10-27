Arrestato in Calabria un cittadino messicano ricercato per sequestro di persona in Germania

Condannato a 15 anni di reclusione, l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri nel centro storico di Cetraro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. Ora è detenuto nel carcere di Paola in attesa dell’estradizione

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un cittadino messicano, condannato in Germania a 15 anni di reclusione per sequestro di persona, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paola. L’uomo, che nel recente passato ha dimorato nell’area, era ricercato in base ad un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca il 30 settembre scorso. Il soggetto è stato rintracciato nel centro storico di Cetraro da parte dei militari della locale Stazione Carabinieri ed è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale di Paola in attesa della pronuncia sull’estradizione.

