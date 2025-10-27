Arrestato in Calabria un cittadino messicano ricercato per sequestro di persona in Germania

Un cittadino messicano, condannato in Germania a 15 anni di reclusione per sequestro di persona, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paola. L’uomo, che nel recente passato ha dimorato nell’area, era ricercato in base ad un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca il 30 settembre scorso. Il soggetto è stato rintracciato nel centro storico di Cetraro da parte dei militari della locale Stazione Carabinieri ed è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale di Paola in attesa della pronuncia sull’estradizione.