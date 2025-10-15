Archivio di stato di Messina, il comitato civico cittadino: “non si può restare insensibili di fronte all’ennesimo furto alla memoria della nostra città”

Il Comitato civico di Messina “la città dimenticata”, ha reso divulgabile un comunicato dove lancia l’appello sull’archivio storico di Stato, prossimo di trasferimento a Catania. Di seguito la nota integrale: “Il Comitato Civico “Messina: la città dimenticata” non può restare insensibile di fronte all’ennesimo furto della memoria di Messina concretizzatosi nel trasferimento già in corso, dell’Archivio Storico cittadino nella provincia di Catania. Fin dalla sua costituzione, la nostra Associazione, da sempre libera da gravami politici e ideologici, si batte per la promozione del patrimonio storico-culturale di Messina misurandosi con le istituzioni in battaglie – tra tutte il recupero di Villa De Gregorio e la valorizzazione del Quartiere delle Case Basse – attinenti alla preservazione di tale patrimonio.”

“Restiamo quindi letteralmente basiti dinanzi all’attuale incapacità degli organi preposti – compresi quelli cittadini – di trattenere a sé le testimonianze di un passato prestigioso già oggetto, nei secoli, di precedenti e clamorose sottrazioni (le conseguenze della rivolta antispagnola del 1678 e il terremoto del 1908 in primis).

Auspichiamo pertanto – e, a tal fine, offriamo alle istituzioni massima collaborazione con spirito di piena e convinta sussidiarietà – un pronto recupero del nostro Archivio Storico, convinti che nessun progresso e proiezione futura possano essere neppure immaginati senza un saldo ancoraggio al tesoro di tradizioni e virtuosi esempi del nostro passato. Il Comitato, in tale ottica, ha già sottoscritto l’appello cittadino predisposto dal Dott. Alfio Seminara e si dichiara altresì vicino a quanti, con spirito civico e competente professionalità, si stanno attualmente spendendo in tal senso.”