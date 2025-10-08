Approvato il Modello Europeo dello Sport, c’è anche l’impegno di Giusi Princi: “mi sono ispirata alla Calabria”

“Nella plenaria di Strasburgo è stato approvato il Modello Europeo dello Sport. Importanti miei emendamenti a favore del sano sviluppo dei nostri giovani e dei territori”. Così, in un video sui social, l’europarlamentare reggino Giusi Princi annuncia l’importante approvazione a Bruxelles, riguardante lo sport, anche grazie ai suoi emendamenti. Nello specifico, spiega Princi, “più investimenti nelle aree svantaggiate per costruire impianti sportivi e più investimenti nelle scuole. Il mio lavoro, come sempre, è stato ispirato alla Calabria, una regione dove mancano strutture sportive”. In alto il video.