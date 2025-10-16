Approvata in CdM la pace fiscale: cosa cambia in Italia. Tilde Minasi entusiasta: “altra promessa mantenuta dalla Lega”

“Abbiamo mantenuto un’altra promessa, la pace fiscale è stata approvata in Consiglio dei Ministri e presto sarà legge. Era una delle priorità della Lega, per offrire ai cittadini la possibilità di guardare nuovamente al futuro con fiducia e serenità. Lo avevamo detto e lo stiamo facendo. E siamo molto fieri del nostro lavoro”. Il Senatore Tilde Minasi commenta così il provvedimento appena varato dal CdM. Una misura perseguita dalla Lega fin dall’insediamento del nuovo governo, che adesso diventa realtà.

“La pace fiscale non è un condono – afferma con forza Minasi – come i nostri avversari sostengono per denigrarci. Nessun “furbetto” sarà favorito, semplicemente viene data, ai cittadini onesti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, ma si sono trovati in difficoltà per ragioni personali o altri problemi e, per questo, non sono riusciti a pagare tutto il dovuto, la possibilità di saldare il proprio debito con il fisco rottamando le cartelle esattoriali emesse fino a fine 2023 e versando quanto richiesto a rate dilazionate nel tempo, senza acconti e soprattutto senza le sanzioni, che moltiplicano gli importi”.

“Mi sono particolarmente spesa a sostegno di questo provvedimento e continuerò a farlo in sede parlamentare, per poter restituire serenità a milioni di italiani, che potranno adesso sistemare la propria situazione senza trascorrere le loro giornate con l’acqua alla gola ma riprendendo in mano la propria vita. In particolare in Calabria, dove le condizioni lavorative in generale non aiutano, la misura potrà davvero dare respiro a tante famiglie, rappresentando anche una spinta per l’economia. Grazie, dunque, al Ministro Salvini e al Governo per il loro lavoro e per questo nuovo passo avanti nell’interesse dei cittadini”.