Apprensione a Cosenza, donna incinta di nove mesi scappa dall’ospedale

La 40enne, originaria di Crotone, si è allontanata dall’Ospedale “Annunziata” dove era ricoverata. Le autorità lanciano un appello urgente: “ha bisogno di cure immediate, chi la vede chiami subito il 112"

Laura Araldo

Ore di grande apprensione all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza per la scomparsa di Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e al nono mese di gravidanza. La donna si sarebbe allontanata improvvisamente dalla struttura sanitaria, dove si trovava per ricevere assistenza medica, e secondo quanto riferito dai medici, necessita di cure immediate.

Le forze dell’ordine e la direzione sanitaria dell’ospedale hanno lanciato un appello urgente alla cittadinanza: chiunque avvisti Laura Araldo è pregato di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o di accompagnarla al pronto soccorso dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza.

La situazione è definita molto delicata, e ogni istante può essere determinante per tutelare la salute della donna e del bambino che porta in grembo. Le autorità invitano tutti a diffondere l’appello e a segnalare senza esitazioni qualsiasi informazione utile al suo ritrovamento.

Ultimi approfondimenti di Cosenza