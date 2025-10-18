Apprensione a Cosenza, donna incinta di nove mesi scappa dall’ospedale

Ore di grande apprensione all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza per la scomparsa di Laura Araldo, 40 anni, originaria di Crotone e al nono mese di gravidanza. La donna si sarebbe allontanata improvvisamente dalla struttura sanitaria, dove si trovava per ricevere assistenza medica, e secondo quanto riferito dai medici, necessita di cure immediate.

Le forze dell’ordine e la direzione sanitaria dell’ospedale hanno lanciato un appello urgente alla cittadinanza: chiunque avvisti Laura Araldo è pregato di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o di accompagnarla al pronto soccorso dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza.

La situazione è definita molto delicata, e ogni istante può essere determinante per tutelare la salute della donna e del bambino che porta in grembo. Le autorità invitano tutti a diffondere l’appello e a segnalare senza esitazioni qualsiasi informazione utile al suo ritrovamento.