Antonio De Luca (M5S Ars): “niente mancette nella prossima finanziaria. Il governo è avvisato, da noi nessuno sconto”

“Niente mancette, campi di padel o di calcetto nella prossima Finanziaria, il governo è avvisato, da noi nessuno sconto. Per una volta che i soldi ci sono, usiamoli per dare un po’ respiro a quest’isola martoriata: mettiamoli per la sanità, lavoro, comuni, disabili, welfare, aiuti alle famiglie e alle imprese. E la maggioranza smetta di litigare per le poltrone e gli incarichi paralizzando la Sicilia: il caso dell’Asp di Palermo in questo senso è emblematicamente vergognoso”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“Sono anni – dice De Luca – che la Sicilia vive di stenti, ora che i soldi ci sono se ne approfitti per dare una boccata d’ossigeno ai settori più in crisi. Non sprechiamo quest’imperdibile occasione solo per venire incontro alle esigenze dei deputati della maggioranza. I soldi ai deputati non possono essere il collante per tenere assieme i mille cocci di questa spaccatissima maggioranza. Se non si regge più in piedi, allora tolga il disturbo. I siciliani non si strapperanno certo le vesti per uno dei governi peggiori della storia dell’isola che vede il boom economico mentre decine di migliaia di siciliani sono costretti a scappare via per trovare un lavoro o per curarsi”.

Atto intimidatorio contro Ferrandelli, la solidarietà del M5S all’Ars

“Il movimento 5Stelle all’Ars esprime piena solidarietà all’assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, oggetto di un vile atto intimidatorio. Nel condannare fermamente questa esecrabile azione vogliamo manifestare all’assessore la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento nel proseguire la sua azione volta al rispetto della legalità che nessuno può arrogarsi il diritto di bypassare con la violenza”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca