Antonio De Luca (M5S Ars): “calvario Asu Beni culturali finalmente al capolinea. Aumento a 36 ore ottenuto grazie a nostro emendamento”

“Sembra finalmente giunto al capolinea il calvario degli Asu dei Beni culturali che finalmente, dopo anni di attesa, potranno guardare al futuro con più serenità grazie all’assunzione alla Sas. Seguiamo da tempo con dedizione e impegno il destino di questi lavoratori indispensabili per la fruizione del patrimonio culturale siciliano. L’aumento a 36 ore lavorative del loro monte orario è stato certamente un importante risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle in Finanziaria e da quel giorno attendiamo con trepidazione il giorno in cui questi lavoratori firmeranno finalmente il contratto di lavoro che li accompagnerà fino alla pensione. Il governo si era impegnato a contrattualizzarli entro il 30 aprile scorso, ma se si riuscirà a farlo entro l’anno sarà comunque sancito il lieto fine di una triste storia di precariato durato una vita per centinaia di lavoratori siciliani”. Lo dichiara Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars