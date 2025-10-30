ANCI Sicilia: “solidarietà al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso per le minacce ricevute” | DETTAGLI

ANCI Sicilia esprime la sua solidarietà al primo cittadino Adrano, Fabio Mancuso per le minacce ricevute nel corso del consiglio comunale

sindaco adrano

ANCI Sicilia esprime la sua solidarietà al primo cittadino Adrano, Fabio Mancuso. “Riteniamo – hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e segretario generale di ANCI Sicilia – inaccettabili le minacce verbali espresse nei suoi confronti, oltretutto perpetrate nel corso di una seduta del Consiglio Comunale e alla presenza di un gruppo di studenti”. “Auspichiamo – conclude Amenta – che il confronto dialettico, elemento cardine della democrazia, possa svolgersi esclusivamente nei limiti del rispetto istituzionale”.

