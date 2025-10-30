ANCI Sicilia: “solidarietà al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso per le minacce ricevute” | DETTAGLI

ANCI Sicilia esprime la sua solidarietà al primo cittadino Adrano, Fabio Mancuso. “Riteniamo – hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e segretario generale di ANCI Sicilia – inaccettabili le minacce verbali espresse nei suoi confronti, oltretutto perpetrate nel corso di una seduta del Consiglio Comunale e alla presenza di un gruppo di studenti”. “Auspichiamo – conclude Amenta – che il confronto dialettico, elemento cardine della democrazia, possa svolgersi esclusivamente nei limiti del rispetto istituzionale”.