ANCI Sicilia esprime solidarietà all’assessore Fabrizio Ferrandelli per l’intimidazione subita

L’ANCI Sicilia esprime la più ferma condanna per l’esplosione di una bomba carta avvenuta nella tarda serata di ieri, 22 ottobre 2025, sotto l’abitazione dell’Assessore comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Il Presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, e il Segretario Generale, Mario Emanuele Alvano, a nome di tutti i Sindaci e Amministratori locali siciliani, manifestano piena solidarietà e vicinanza all’Assessore Fabrizio Ferrandelli, incoraggiandolo a proseguire con la stessa determinazione il suo impegno, in particolare nell’affrontare le complesse sfide legate all’emergenza abitativa e alla riaffermazione della legalità nel patrimonio pubblico.

“Un gesto di violenza e intimidazione come questo non può e non deve in alcun modo fermare l’azione di chi opera quotidianamente per il bene della comunità e per la legalità – dichiarano il Presidente Amenta e il segretario generale Alvano – Gli amministratori locali sono in prima linea spesso a rischio, per garantire i diritti e contrastare l’illegalità. L’ANCI Sicilia ribadisce il suo pieno sostegno all’Assessore Ferrandelli e a tutti coloro che, con coraggio e dedizione, non arretrano di fronte a minacce che mirano a minare la democrazia e la convivenza civile.”