Anche Zaia si congratula con Occhiuto: “persona equilibrata e competente, è una risorsa importante per tutto il Sud”

“A Roberto Occhiuto rivolgo i miei complimenti per la meritata rielezione alla guida della Regione Calabria. Ho avuto modo più volte di collaborare con lui, trovando sempre una persona di grande equilibrio, competenza e chiarezza di idee”. Parla così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la rielezione di Occhiuto in Calabria. “Con la serietà e il pragmatismo che gli sono riconosciuti – aggiunge Zaia – egli è una risorsa importante per tutto il sud. Ho avuto modo di lavorare con lui, anche recentemente in occasione del Festival delle Regioni che si è tenuto a Venezia e di quella collaborazione, come di molte altre, ho un ottimo ricordo”.