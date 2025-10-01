Ambasciata di Israele in Italia: “su Flotilla provocatori, speriamo di evitare incidente”

L’ambasciata di Israele in Italia conferma i contatti con autorità di Israele e Italia per garantire la sicurezza degli italiani a bordo della Flotilla, ma non nega la presenza di provocatori e il rischio di possibili incidenti. ”Siamo in contatto con le autorità in Israele e in Italia per garantire la sicurezza dei cittadini italiani a bordo della flottiglia. Purtroppo, alcuni partecipanti sembrano intenzionati a provocare.

Speriamo che tali azioni non portino a un incidente e che tutto si concluda pacificamente”. E’ quanto si legge sull’account di ‘X’ dell’Ambasciata di Israele in Italia.