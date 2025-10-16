Amaro Dhelios Volley, D’Agostino: “emozioni a raffica. Abbiamo tenuto sotto una grande squadra come la Vibo Valentia”

Esordio con una vittoria netta e un messaggio di ambizione per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria, la nuova realtà volley legata al network Sportspecialist. Al PalaCalafiore, i ragazzi del capitano Antonio D’Agostino hanno superato per 3-0 la Tonno Callipo Volley Vibo Valentia, regalando una serata di festa al pubblico di casa.

“Emozioni a raffica“, commenta un sorridente D’Agostino a caldo. “Eh sì, tante emozioni, un palazzetto pieno, come ci aspettavamo d’altronde. Diciamo che il movimento sta crescendo ed è stata la partita che ci aspettavamo. Sapevamo che dovevamo tenerli sotto dall’inizio perché sono ragazzi giovani. È una bella società la Tonno Callipo, però noi siamo stati in grado di tenerli sotto per tutti e tre i set e quindi il risultato è andato dalla nostra“.

Il capitano, punto di riferimento della squadra, si sofferma poi sulla costruzione di questo nuovo gruppo. “All’inizio era un po’ così, avevamo qualche dubbio, anche perché è un gruppo formato da persone che non si conoscevano. Ora invece ci stiamo mano mano amalgamando e i risultati si vedono. Anche in allenamento stiamo migliorando, stiamo cominciando a conoscerci meglio e sta andando bene“.

All’affermazione che l’idea di iscrivere una formazione in Serie C Maschile sia in parte un suo merito, D’Agostino risponde con orgoglio e consapevolezza: “allora, mi prendo ‘una parte del merito’ per l’intuizione perché sapevo la qualità dei singoli e quindi ho spinto per fare questo tipo di campionato. Sapevo che potevamo dire la nostra anche in questo campionato“.

Il volley reggino non si ferma e guarda già al futuro. Giovedì 16 ottobre i riflettori si riaccenderanno sul PalaCalafiore per l’S3 Nazionale della FIpav per un grande evento dedicato ai più giovani. La manifestazione, rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, sarà suddivisa in due momenti: la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, sarà riservata alla partecipazione degli alunni degli Istituti Comprensivi provenienti da tutta la Regione; il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, sarà la volta dei mini-atleti delle società calabresi. Ad impreziosire l’evento la presenza di due testimonial d’eccezione: Andrea Lucchetta, Campione del Mondo, e Valerio Vermiglio, Campione Europeo con la Nazionale.

Intanto, la Domotek Volley, massima espressione del volley calabrese in Serie A3, scenderà in campo per un nuovo test amichevole in vista del fischio d’inizio del campionato. L’appuntamento è a Rotonda, in provincia di Potenza, dove gli uomini di mister Antonio Polimeni venerdì alle ore 17.30 affronteranno lo Spike Campobasso, formazione di pari categoria che volò in Serie A proprio a braccetto con l’attuale allenatore degli amaranto.

Con questo spirito e questi risultati, il volley di Reggio Calabria dimostra di essere più vivo che mai, proiettando la propria passione verso traguardi sempre più ambiziosi.