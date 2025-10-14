Amaro Dhelios Reggio Calabria Volley, Daquino: “3-0 alla Tonno Callipo? Vittoria è del pubblico”

Esordio con una vittoria in tre set per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria, la nuova realtà amaranto del volley legata a doppio filo, attraverso il progetto Sportspecialist, alla massima espressione della pallavolo regionale, la Domotek Volley di Serie A3. Davanti a una cornice di pubblico da “tutto esaurito” al PalaBoccioni, gli uomini di mister Roberto Daquino hanno superato con un netto 3-0 la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Dopo il successo, il coach Daquino ha tracciato la sua analisi della gara, bilanciando la soddisfazione per il risultato con la consueta attenzione ai dettagli da migliorare. “Buona la prima e 3-0 contro la Tonno Callipo, una squadra di giovani agguerriti“, ha esordito il mister, rispondendo alla domanda su come si fosse svolta la partita. “Allora, intanto l’esordio è importante. Ritengo che anche i giovani sentissero un pochettino, da un punto di vista del nervosismo, la partita, forse un pochettino di ansia perché ci sta. Siamo partiti abbastanza bene, però ogni tanto ci capita di avere dei break e questo poi fa sì che la squadra avversaria possa rientrare nel set e quindi in partita”.

Proprio su questo aspetto Daquino ha chiuso il suo giro di boa, indicando la strada da seguire: “in questo dobbiamo essere più precisi, più cinici, per fare in modo che una volta che mettiamo sotto la squadra, la dobbiamo tenere giù per tutto l’arco del set. E poi essere sempre lucidi, attenti e lavorare con pazienza in tutte le situazioni di gioco, anche in azioni lunghe“.

L’analisi tecnica è proseguita su un altro fronte: “poi, ecco, quello che ho notato è che abbiamo lavorato molto in questa settimana, e però ecco, il servizio non è stato efficiente come m’aspettavo…“.

Un applauso a parte, però, se lo è meritato il pubblico. “La vittoria più bella è del pubblico, tutto pieno al Boccioni, ed è un bel successo fuori dal campo“, ha dichiarato il coach, visibilmente soddisfatto del calore della tifoseria. “Sì, questo senz’altro fa piacere, che ci sia tanta gente che ci segue e spero che ce ne seguirà ancora di più. Ovviamente bisognerà seguire ancora di più la Serie A di Mister Antonio Polimeni, la prima squadra, però fa piacere che anche una seconda squadra possa essere seguita“.

Una vittoria che, oltre ai punti in classifica, regala entusiasmo e fiducia a un progetto che mira a crescere, sostenuto dalla passione di una città e da un legame solido con il volley di vertice.