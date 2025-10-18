Amanti delle automobili: torna il Giro di Sicilia! | INFO

Un evento prestigioso e un’occasione unica per riscoprire la nostra Isola in tutta la sua bellezza e storia, a bordo di auto storiche provenienti da tutto il mondo

Giro di Sicilia 2025

Torna il Giro di Sicilia, 35esima rievocazione della storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Un evento prestigioso e un’occasione unica per riscoprire la nostra Isola in tutta la sua bellezza e storia, a bordo di auto storiche provenienti da tutto il mondo. Il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), inserito nel Circuito Tricolore Asi (Automotoclub storico italiano) e patrocinato dai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture, dall’Anci, da Città dei motori. Il Veteran car club Panormus, che cura l’organizzazione del Giro, illustrerà tutte le novità dell’edizione 2026.

lunedì 20 ottobre, a Villa Niscemi a Palermo la conferenza stampa

Alla conferenza stampa parteciperanno: Antonino Auccello, presidente del Veteran car club Panormus e consigliere federale Asi, Mariano Cuccia, vicepresidente e direttore del Veteran car club Panormus, l’assessore comunale allo Sport e turismo, Alessandro Anello. E ancora, l’organizzatrice tecnica dell’evento Giovanna Meli, di Ctf Viaggi; il main sponsor Sicilbanca sarà rappresentato da Giuseppe Di Forti, presidente Sicilbanca e Fondazione Sicana, Antonio Piraino vicepresidente Fondazione Sicana, Emilio Giammusso, socio e consulente Sicilbanca. Relatori i due storici dell’epopea dei Florio: Vincenzo Prestigiacomo e Salvatore Requirez. Parteciperà anche Ninni Gambino che, con una Fiat 600 modificata per i diversamenti abili, percorrerà le tappe del Giro.

Ultimi approfondimenti di Sicilia