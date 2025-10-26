“Amam siete una vergogna”: l’appello di un cittadino messinese sul disservizio della rete idrica | DETTAGLI

“Continuano i disservizi che Amam puntualmente “regala” ai messinesi ormai quotidianamente…non passa giorno della settimana nell’ arco dei mesi , che fra guasti, manutenzione, siccità, eventi meteorologici, ecc…dai rubinetti non esce acqua o ne esce pochissima. La vergognosa situazione ormai è diventata appunto consuetudine…..hai voglia sentirsi dire dagli operatori “un po’ di pazienza”!! Sono decenni che di pazienza in questa città, noi ne abbiamo avuto tanta ….anzi tantissima!” A dirlo è un cittadino messinese, che ha inviato alla redazione di StrettoWeb una lettera d’appello – e di denuncia – sul disservizio della rete idrica avvenuto ieri dalle ore 12.00 in varie zone del centro-nord della città.

“Ultimo guasto di ieri 25/10/25 la dice lunga su come Amam gestisce il servizio e la manutenzione del Fiumefreddo! Basta scorrere la lista sul sito dei comunicati dell’ azienda per vedere e capire i continui disagi, fa specie e lascia perplessi il fatto che a piano Bagni a Santa Margarita si era intervenuti già il 16/9/2025! Una zona che da sempre presenta criticità decennali e dove non si riesce a risolvere definitivamente il problema, fa specie leggere che con questi guasti si approfitta per intervenire lungo la condotta per riparare le numerose perdite presenti! Un acquedotto messo veramente male! Ma gli interventi mi domando e domando fra il 2023/2024 a cosa sono serviti?? Riempite le pagine dei media con annunci e proclami, ma alla fine l’acqua nelle nostre case e’ sempre limitata a poche ore giornaliere vedasi il mio quartiere il lombardo….” conclude.