Altro grande traguardo per il prof reggino Bruno S. Sergi: è stato nominato international expert dall’Università di Tashkent (Uzbekistan)

Il professore Bruno S. Sergi, orgoglio reggino fuori dai confini locali, nazionali e anche continentali, ha iniziato la sua attività presso il Transformation Center dell’Università statale di economia di Tashkent (Uzbekistan), in qualità di esperto straniero. Il professor Sergi, che insegna all’Università di Messina e all’Università di Harvard, sarà impegnato in iniziative scientifiche e pratiche volte a migliorare i programmi accademici dell’università, ad allineare i processi educativi agli standard internazionali e ad accelerare la trasformazione istituzionale della TSUE. Si tratta di un percorso di riforme e transizione da concludere entro il 2030 e Sergi sarà international expert.

Il docente fa parte dei comitati editoriali di numerose riviste accademiche internazionali pubblicate in collaborazione con Cambridge University Press ed Emerald Publishing ed è presente anche quest’anno nella World’s Top 2% Scientists. Riconosciuto come un illustre studioso nei campi dell’economia globale e dei mercati emergenti, il retaggio accademico e la competenza internazionale del professor Bruno S. Sergi costituiscono un prezioso contributo al progresso dello sviluppo globale.