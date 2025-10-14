Allerta Meteo, su Calabria e Sicilia arriva la prima grande ondata di maltempo autunnale. E domenica ne seguirà un’altra ancora più forte

Allarme fenomeni meteo estremi su Calabria e Sicilia per l’arrivo della prima grande ondata di maltempo autunnale. La perturbazione, proveniente dalla Spagna dove nei giorni scorsi si sono verificati fenomeni meteo estremi, è già in avvicinamento sul mar Tirreno, a ridosso della Sardegna, e minaccia direttamente Sicilia e Calabria per domani, mercoledì 15, e dopodomani, giovedì 16. Intanto in Sicilia sono già esplosi i primi temporali pre-frontali che stanno colpendo in questi minuti l’entroterra siculo, con nubifragi sparsi da Caltanissetta e Mussomeli fino a Noto, in varie province del territorio isolano.

Questi fenomeni si intensificheranno nel corso del pomeriggio, ma soprattutto domani, con l’arrivo della vera e propria ondata di maltempo che scatenerà piogge torrenziali e violenti temporali su gran parte del territorio calabrese e siciliano. I fenomeni più forti si concentreranno nel versante jonico, su Catania, Messina, Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. La protezione civile ha lanciato l’allerta gialla per domani, ma il livello di allarme potrebbe essere innalzato ad arancione per dopodomani, giovedì 16, la giornata peggiore di questa prima fase di maltempo. E’ alto il rischio di alluvioni.

Dopo una breve pausa tra venerdì e sabato, domenica 19 ottobre arriverà un’altra perturbazione tipicamente mediterranea, in risalita dalla Tunisia, che provocherà temporali ancora più forti. I fenomeni estremi si abbatteranno con grande violenza domenica mattina in Sicilia e, in risalita, domenica pomeriggio/sera sulla Calabria, attraversando lo Stretto nelle ore centrali della giornata. Le mappe sono preoccupanti ed indicano scenari alluvionali. E’ fondamentale monitorare il meteo in tempo reale, minuto per minuto, per evidenziare le zone a rischio criticità: non mancheranno nubifragi molto intensi, trombe d’aria e grandinate.

Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Reggio Calabria