Allerta Meteo, il maltempo fa paura: scatta l’allarme arancione in tutta la Calabria, scuole chiuse in molti Comuni | ELENCO LIVE

La Protezione Civile regionale della Calabria ha innalzato a livello arancione l’allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico da temporali sull’intero territorio calabrese, valida per oggi e domani, 15 e 16 ottobre 2025. Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, sono previste piogge diffuse e rovesci anche di forte intensità, in particolare lungo i settori meridionali e ionici della regione, con cumulati localmente elevati. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da attività elettrica, grandinate e raffiche di vento.

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione ai sottopassi, alle aree esposte a rischio frane e agli attraversamenti di torrenti o fiumi in piena. Le autorità locali sono state allertate per predisporre le misure di prevenzione e monitoraggio sul territorio.

Nel pomeriggio molti altri Sindaci ufficializzeranno la decisione. Di seguito l’elenco con i comuni dove i sindaci hanno giù disposto la chiusura delle scuole, aggiornato in tempo reale su StrettoWeb: