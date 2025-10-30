Allerta Meteo, forte maltempo nel giorno di Halloween: scuole chiuse in molti comuni della Calabria | ELENCO LIVE

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sulla Calabria e, in via precauzionale, diversi comuni hanno già disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 31 ottobre 2025. Dalla notte sono attese piogge e temporali sparsi che interesseranno in particolare le aree joniche, con fenomeni localmente moderati. Nel corso della giornata di domani il peggioramento sarà più marcato, con le zone del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese che risulteranno le più colpite dalle precipitazioni e dai possibili rovesci intensi.

La Protezione Civile regionale, di concerto con il Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta arancione per i settori jonici di Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone, mentre sul resto del territorio regionale è stata diramata un’allerta gialla. I sindaci stanno quindi predisponendo la chiusura delle scuole.

Ecco l’elenco in aggiornamento: