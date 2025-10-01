Alleanza USA-Qatar senza precedenti: cosa succederà dopo ogni attacco contro Doha

Nella giornata di lunedì, mentre si discuteva sul piano di pace a Gaza, USA e Qatar hanno firmato un’alleanza senza precedenti tra l’America e un pese arabo, come riporta “Axios”. Come risarcimento al Qatar per l’attacco israeliano a Doha, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che rafforza notevolmente l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza del Qatar. Secondo l’ordinanza presidenziale, pubblicata oggi, “gli Stati Uniti considereranno qualsiasi attacco armato al territorio, alla sovranità o alle infrastrutture vitali dello Stato del Qatar come una minaccia alla pace e alla sicurezza degli Stati Uniti“.

L’ordinanza afferma inoltre: “nel caso di un simile attacco, gli Stati Uniti adotteranno tutte le misure legittime e appropriate, comprese quelle diplomatiche, economiche e, se necessario, militari, per proteggere gli interessi degli Stati Uniti e dello Stato del Qatar e per ripristinare la pace e la stabilità“.