Alibrandi (Cisl): “Messina perde giovani e pensionati, serve un intervento per salvaguardare il futuro”

evento inps

Il rendiconto sociale dell’Inps è uno strumento importante che serve anche a noi per tarare la nostra azione sindacale sul territorio”. Si è aperto così l’intervento del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, durante la presentazione del rendiconto sociale dell’Inps Messina. “Da una prima lettura dei dati ha sottolineato Alibrandici rendiamo conto di come ci sia un incremento delle assunzioni ma questo è spostato sui contratti a tempo determinato. Il tema è quello delle competenze su cui, come Cisl, evidenziamo da tempo la necessità di lavorare sia per i giovani che per le persone che perdono l’occupazione nella fascia media e devono reinserirsi nel mondo del lavoro.”

“L’altro dato su cui bisogna lavorare è il divario economico tra lavoro femminile e lavoro maschile che vede le donne sempre più penalizzate. I giovani vanno via perché il territorio non è attrattivo. Dobbiamo recuperare anche su questo puntoaggiungema il nuovo fenomeno che registriamo è che a lasciare la città è anche la popolazione anziana, i genitori o i nonni ormai in pensione che si trasferiscono al nord o all’estero per dare una mano ai figli che hanno trovato lavoro altrove. Anche su questo aspetto occorre aprire un ragionamento serio”.

