Alfredo Caccamo ha scelto di restare nella sua Reggio Calabria: il giovane Alfiere del Lavoro premiato da Mattarella si iscriverà all’Università Mediterranea

“Alfredo Caccamo, giovane reggino insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Alfiere del Lavoro, ha deciso di restare nella sua città e di iscriversi al corso di Giurisprudenza presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Una scelta che va oltre il valore personale e scolastico: è un gesto che parla di fiducia, appartenenza e speranza. Mentre ogni anno migliaia di giovani calabresi lasciano la regione per studiare al Nord — alimentando con la loro presenza e i loro consumi il PIL di Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio e Veneto. Alfredo sceglie di restare, di investire le proprie energie e il proprio futuro nel territorio da cui proviene”. Così Enzo Cuzzola, docente di Economia delle Aziende Pubbliche Mediterranea, commenta con orgoglio la decisione del giovane premiato oggi da Mattarella.

“Secondo i dati più recenti, quasi un giovane diplomato su tre del Sud Italia decide di immatricolarsi in un ateneo del Centro-Nord. È un fenomeno che priva la Calabria di capitale umano prezioso, aggravando lo spopolamento e la perdita di energie vitali per la crescita economica e sociale. In questo contesto, la decisione di Alfredo è un segnale chiaro: restare può essere un atto di coraggio e di fiducia, non di rinuncia. Il suo percorso, culminato con il riconoscimento del Quirinale, dimostra che talento, impegno e merito possono fiorire anche qui, dove le radici sono profonde e le sfide più complesse”.

“Grazie, Alfredo — perché con questa scelta dimostri che Reggio Calabria non è solo un luogo da cui partire, ma anche un luogo in cui restare, crescere e costruire. È tempo di archiviare il vecchio mantra secondo cui “i migliori vanno via”: i migliori, come te, scelgono di restare, e di credere in se stessi e nella possibilità di cambiare le cose”.