Palermo, la direzione dell’ARNAS esprime piena solidarietà all’UOC dell’ospedale “G.Di Cristina”: cosa è accaduto

La direzione strategica dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo manifesta, anche nome di tutta l’azienda, vicinanza e solidarietà al medico cardiologo in servizio presso l’UOC di Cardiologia Pediatrica del presidio ospedaliero “ Di Cristina”, che questa mattina, durante l’attività ambulatoriale, ha subito un’aggressione verbale e fisica; ovvero è stato spintonato dal padre di un paziente. Il sanitario ha riportato alcune contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L’azienda, si legge dalla nota, condanna fermamente ogni forma di violenza agli operatori sanitari e richiama al senso di responsabilità della cittadinanza e di collaborazione con il personale che, quotidianamente, con abnegazione, si dedica alla cura del prossimo, garantendo l’erogazione dei servizi di Salute con solerzia, etica e professionalità.