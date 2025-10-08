Al via la stagione della Sportspecialist femminile: il roster e l’avversaria

Sabato 11 ottobre 2025, è una data storica. Alle ore 19 presso la Palestra Boccioni di Reggio Calabria inizia l’avventura della Sportspecialist in rosa. L’azienda Puliservice, già al fianco della Domotek Volley durante il cammino verso la Serie A, è il “Title Sponsor” in rosa per la stagione che si va ad aprire, accompagnerà le ragazze amaranto verso una nuova ed avvincente stagione tutta da vivere.

Il primo avversario sarà il Filadelfia. Nel girone, Gioia Tauro, New Teosidos, Radioxstore Lory Volley Pizzo, New Fides Campo Calabro, Soverato, Next Atlas, Elio Sozzi e Siderno.

Lieto il ritorno in casa Sportspecialist di Franco Giglietta: due anni fa, da Assistente di Antonio Polimeni vinse la B con quella che, oggi, nella maschile rappresenta la massima espressione del Volley in Calabria.

Giglietta sarà affiancato da Luciano Azzarà, al servizio dell’esperto tecnico amaranto, già da pallavolista ed oggi, carta in più al fianco del nuovo mister.

Il roster della Sportspecialist femminile

Al palleggio Giorgia Fiorini, Giulia ed Angela Scibilia.

Giulia Speranza ,Oliveira Suelen, Noemi Palermo, Dalila Verduci e Alessia Neri giocheranno schiacciatrici.

Le centrali sono Martina Salvatore, Federica Perri e Liudmila Nava.

Due nel ruolo di libero, Elisa D’Elia e Sofia Sartiano.

Il ritorno di mister Franco Giglietta

“È un lieto ritorno“. Con queste parole, piene di entusiasmo e calore, Franco Giglietta saluta il suo approdo sulla panchina della Puliservice Sportspecialist. “Direi che sicuramente è un ritorno che ho preso con molto piacere”, spiega il coach, “sia perché chiaramente conosco la società, conosco le persone, so come si lavora, so l’importanza del progetto che c’è dietro. Poi sono doppiamente contento per essere stato chiamato a guidare la squadra femminile che, per la prima volta nella breve ma intensa storia della Sportspecialist si affaccia al panorama del volley calabrese, speriamo presto nazionale”.