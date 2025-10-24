Al via la Serie C di pallavolo, Locandro: “che sia grande stagione ricca di valori e volley”

Prende il via domani il Campionato di Serie C maschile e femminile. Nel successivo weekend toccherà al campionato di Serie D. I numeri certificano un bilancio certamente positivo in termini di iscrizioni con 118 squadre al via, 57 in C e 61 in Serie D. “Un bilancio decisamente positivo – spiega il presidente Antonio Locandro – ci ritroviamo a vivere un momento di grande fervore. Siamo felici di tutto questo per i numeri ci danno la reale dimensione dell’importanza di questi campionati in questa fase storica”.

Per il presidente Antonio Locandro è l’occasione per guardare alla nuova stagione con una riflessione sul momento storico che la pallavolo italiana sta vivendo: “la pallavolo è uno sport straordinario: le nostre Nazional i lo hanno dimostrato conquistando il titolo di Campione del Mondo sia nel settore maschile che in quello femminile. In Italia l’entusiasmo è grande e va ulteriormente incentivato e alimentato anche con idee, progetti ed eventi. Lo svolgimento dell’attività ci darà il parametro reale dello stato attuale“.

Il massimo dirigente della Federvolley Siciliana conclude con un augurio: “mi aspetto di vedere palazzetti e le palestre sempre pieni, in particolare di piccoli atleti, e un pubblico entusiasta, pronto a sostenere le proprie squadre. Sono stato giocatore e ricordo quanto sia importante tutto questo. Auguro a tutte le nostre società, ai dirigenti, alle squadre e alle famiglie una stagione all’insegna dello sport e dei valori che lo circondano. Un pensiero particolare va agli allenatori, che crescono sempre di più anche attraverso una formazione qualificata, e agli arbitri, che seguiamo meticolosamente con riunioni e aggiornamenti e senza i quali non si potrebbe giocare. Buona stagione a tutti“.

Serie C al via

Si riparte dalle promozioni conquistate in B sul campo nel maschile da Termini e Santa Teresa Riva (che vinse anche la Coppa Sicilia) e da Zafferana (doble centrato) e Gela in B2 femminile. Nel girone A maschile si sfidano New Gi.ca. Sport Monreale-Adg Ndt Solutions-As Volley ’96, Cantieri Elewatt Entello-Orlandinavolley, Play Volley Barcellona–Pallavolo Terrasini, Essepiauto A29-Acqua Sabrinella, Energy Italy Pol. Libertas Partanna-Volley Gibellina 2004. Nel Girone B, tante conferme ma anche diverse novità sul campo. Ecco le sfide della prima giornata: Ecoplast Volley Gela-Us Volley Modica, Il Gabbiano Pozzallo-Giavì Sun Eco Power, Paternò Volley-I Siciliani Giarre New Image, Team Volley Messina-Volley Misterbianco, Bricocity Galpe Home City Ragalna-Exongraphic Astra Stadium Catania.

Nel femminile 35 squadre al via. Nel girone A subito sfide significative nel girone A con Mediterranea Serramenti Aragona-Cegap, Pallavolo Vigor-La Braciera Jva, Volley Sport Alcamo-Marsala Volley, Raimondo Lanza Trabia-Arredi Romano Entello, Capacense-Pomaralva, Autosystem Trinacria-Us Volley Bagheria. Girone B: Zafferana Volley-New Amando Ionica Volley, Nino Romano-Giardini Del Volley, New Randazzo Volley 2022-Più Formazione Barcellona, Team Volley Messina-Messina Volley, Fi.ma. Formazione Milazzo-New Volley Team Torregrotta, Ssd Unime-Futura Volley Santa Teresa Di Riva.

Girone C: Planet Strano Light-Ciclope Volley Bronte, Golden Volley-Ovodiana Gruppo Altea Ardens Comiso, Paternò Volley-Demmalight Sommatino, Liberamente Aci Catena-Aircomm San Giuseppe Adrano, Antares Ragusa-Teams A 2 A Volley Catania. Riposa Ragusa Volley.