Al via il “C Gold Award 2025”, il premio per votare il miglior calciatore di terza serie

Dopo il successo del “Pallone d’Oro della Serie C”, torna in una veste rinnovata l’iniziativa che ha coinvolto migliaia di tifosi e giornalisti sportivi. Al via quindi il “C Gold Award 2025”, il sondaggio nazionale che celebra i protagonisti della Lega Pro e dà voce agli appassionati del calcio di provincia. Nel 2024, la prima edizione aveva raccolto oltre 4.000 preferenze nella sola fase finale, provenienti da tifosi di ogni regione d’Italia, accompagnate da un forte coinvolgimento dei media locali. A conquistare il titolo di miglior calciatore della Serie C era stato Leonardo D’Alessio (Milan Futuro), premiato per il consenso ottenuto tra tifosi e appassionati.

Dal 14 ottobre: selezione dei 600 candidati da parte della stampa

Il sondaggio è iniziato ufficialmente ieri, con l’apertura della fase di pre-selezione curata dalla redazione di Lacasadic.com, punto di riferimento per le notizie sulla Lega Pro. I giornalisti del portale sceglieranno 10 calciatori per ogni squadra di Serie C – 1 portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti – per un totale di 600 candidati ufficiali. Accanto a questi, verranno individuati anche i 3 migliori giocatori assoluti del campionato, uno per ciascun Girone. Al termine della pre-selezione, prevista per il 19 ottobre, verrà comunicato l’elenco completo dei 600 calciatori selezionati, insieme ai tre migliori assoluti ammessi di diritto alla fase finale del sondaggio.

Al via il sondaggio dei tifosi

Dopo la pubblicazione dei nomi, prenderà il via la fase di voto pubblico, e tutti i tifosi potranno esprimere la propria preferenza per il miglior calciatore della Serie C attraverso il sito ufficiale https://affidabile.org/c-gold-award/. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, rappresentando un’occasione unica per sostenere i protagonisti del campionato e partecipare attivamente alla scelta del C Gold Award 2025.

Il sondaggio si svolgerà in fasi distinte per Girone:

Girone A: Ottobre

Girone B: Novembre

Girone C: Dicembre

Fase finale: Gennaio

Nel corso dell’iniziativa, verranno pubblicati regolarmente articoli, classifiche provvisorie e statistiche sui giocatori più votati per dare aggiornamenti sull’evoluzione del sondaggio.

Un progetto che valorizza il calcio emergente

Il C Gold Award 2025 non è solo un sondaggio, ma un progetto di valorizzazione del calcio emergente: celebra il miglior calciatore assoluto della Serie C, ma anche i più votati per ruolo, squadra e Girone. Quando verrà annunciato il miglior calciatore della Serie C L’annuncio ufficiale del C Gold Award 2025 è previsto per gennaio 2026, al termine della fase finale di raccolta delle preferenze.