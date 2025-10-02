Al via i lavori Polis nell’ufficio postale di Paola

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Del Cannone a Paola sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nella sede di via Del Cannone si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

La continuità del servizio per i cittadini di Paola sarà garantita da uno sportello dedicato presso l’altro ufficio postale di viale Dei Giardini, disponibile da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 19,05 ed il sabato fino alle 12,35.