Al teatro di Catania arriva la comicità esplosiva con “Il Padre della Sposa” | INFO e DATA

Dal 5 al 23 novembre 2025, al teatro l’Angelo Musco di Catania ospita “Il Padre della Sposa” con Gino Astorina e Eduardo Saitta e con Ramona Polizzi, Verdiana Barbagallo, Raffaella Bella, Franco Colaiemma e Adriano Fichera. Una divertentissima comedy piena di gag riuscite e momenti coinvolgenti che si innestano perfettamente su un testo brillante che indaga, con la regia di Giampaolo Romania, l’universale e complesso amore che lega indissolubilmente ogni genitore al destino della propria creatura.

Non si tratta solo di organizzare una festa, ma di confrontarsi con la perdita del suo ruolo centrale: la sua amata figlia si prepara a formare una nuova famiglia ed il padre non è psicologicamente pronto a questa irrevocabile transizione. Il suo affetto si traduce in una profonda ansia che il potenziale sposo non sia all’altezza, innescando una serie di situazioni comiche e stratagemmi involontariamente disastrosi.

L’uomo si aggrappa disperatamente al passato, cercando ogni scusa per rallentare l’ineluttabile, ma ogni tentativo di controllo si traduce in grande comicità. Il talento comico di Gino Astorina e la complicità scenica maturata in questi anni con Eduardo Saitta garantiscono risate genuine e riflessioni sull’animo umano.

Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 – 95129 Catania (CT)

Botteghino presso il Teatro Abc