Aiuta il fratello nel montaggio di un climatizzatore e precipita dal balcone: grave un 36enne di Fiumedinisi | DETTAGLI

Sono ore d’ansia a Fiumedinisi dove G.D.L, 34 anni, titolare di una ditta di installazione impianti, si trovava nell’abitazione del fratello per aiutarlo ad eseguire alcuni interventi di sistemazione, ed entrambi erano impegnati nel montaggio di un climatizzatore d’aria su un balcone posto al terzo piano dell’immobile: nel corso delle operazioni, l’artigiano ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto, compiendo un volo di dieci metri.

L’uomo ha sbattuto violentemente la testa e ha riportato gravi politraumi e un trauma cranico e i familiari, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito e ricoverato al Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, dove si trova nel reparto di Rianimazione.