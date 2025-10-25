Agrigento, travolto da autocarro agricolo: muore 67enne. Indagano le Forze dell’Ordine | DETTAGLI

Un bracciante agricolo romeno di 67 anni, Alexandru Suciu, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera nelle campagne di Licata, in provincia di Agrigento. Stando alle prime ricostruzioni della tragica vicenda, l’uomo sarebbe stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo guidato da un immigrato di 25 anni, che sarebbe stato impegnato in ‘nero’. Il 25enne e il titolare dell’azienda, stando a quanto scrive il quotidiano La Sicilia edizione Agrigento, sono stati denunciati in stato di libertà per omicidio colposo dalla Procura di Agrigento che ha aperto un’inchiesta su indagini dei carabinieri.