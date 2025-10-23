Agrigento, a Porto Empedocle un convegno sul piano territoriale regionale | DETTAGLI

Si terrà domani, venerdì 24 ottobre, dalle 16.00, presso l’Hotel dei Pini di Porto Empedocle il convegno dal titolo “Il Piano territoriale regionale – per uno sviluppo sostenibile”, promosso dall’associazione degli ex deputati dell’Assemblea regionale siciliana. I lavori saranno aperti dal presidente Rino La Placa. Tra i relatori, Rosanna Giordano, dirigente dell’Assessorato regionale all’Ambiente e Ferdinando Trapani, docente di Urbanistica presso l’Università di Palermo.

Previsti due interventi di Giacomo Mulè, docente di Sociologia all’Università UniKore di Enna, sui 60 anni dalla frana di Agrigento e di Manlio Mele, già deputato regionale, sulla Pianificazione paesaggistica in Sicilia. Il convegno avrà anche una seconda giornata di lavori, sabato 25 ottobre, con una Tavola rotonda, dalle ore 9,00, alla quale prenderanno parte Franco Piro, vice presidente dell’Associazione ex deputati Ars, i parlamentari regionali Giorgio Assenza, componente della commissione Bilancio Ars, Nello Di Pasquale e Bernadette Grasso componenti della commissione Ambiente Ars e Giampiero Trizzino, già presidente della medesima commissione parlamentare.