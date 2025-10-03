Agricoltura, Tridico: “comparto in crescita ovunque tranne che in Calabria”

“L’ex assessore all’Agricoltura pare sia rimasto deluso dalle nostre affermazioni su un comparto la cui produzione è in calo. Ed allora glielo dimostriamo coi numeri di anno, il 2024, positivo per l’agricoltura italiana tranne che per la nostra regione, in cui la realtà è opposta: meno produzione, meno valore aggiunto, più inflazione agricola e meno lavoro”. È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

“Nel 2024 molte regioni del Sud hanno mostrato segnali di crescita agricola: Campania +1,9% di produzione e +5,5% di valore aggiunto, Puglia +1,4% e +6,9%, Basilicata sostanzialmente stabile, Sardegna quasi in equilibrio. In Calabria invece i dati sono negativi: –2,0% di produzione e –2,7% di valore aggiunto, con un’inflazione agricola superiore alla media. Mentre gli altri territori meridionali avanzano o tengono, la Calabria arretra: è la vera eccezione negativa del Mezzogiorno. Le imprese agricole sono in calo in tutte le province calabresi con i dati più evidenti a Crotone e Vibo Valentia e così anche l’occupazione agricola: Vibo perde oltre il 5%, Crotone e Cosenza circa il 4%. Lascio a voi il giudizio sulla propaganda, Dire la verità non è denigrare”, conclude Tridico.