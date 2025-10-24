Agguato in Calabria, ferito il padre di un boss detenuto al 41 bis

Paura a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, dove colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro il 61enne Domenico Forastefano, detto “Mimmo ù pisciaiuolu”. L’uomo è ritenuto per anni dagli investigatori uno dei principali referenti della ‘ndrangheta della Sibaritide, è padre di Pasquale, detto “l’animale”, ritenuto il capo dell’omonima cosca e detenuto al 41 bis. Il 61enne è rimasto ferito ad un braccio ed è ricoverato in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto. Le indagini vengono svolte dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cosenza.

