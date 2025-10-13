“Affluenza in calo? La gente ha votato in Lombardia”, l’ironia social sulla gaffe del Governatore della Toscana

“L’affluenza è in calo? La gente ha votato in Lombardia“, spuntano sui social alcuni post ironici sulla bassa affluenza in Toscana, prendendo in giro l’incredibile gaffe di Eugenio Giani, presidente uscente e candidato per il centrosinistra. Giani al programma “Un giorno da pecora” aveva detto che la Toscana confina con la Lombardia, cosa ovviamente non esatta.

In netto calo l’affluenza alle urne alle ore 23

Alle 23 di ieri sera l’affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata poco superiore al 35,7% (alle 19 era di quasi il 28,15%). È un dato in calo rispetto alle scorse elezioni regionali, quando alla stessa ora aveva votato il 45,89% degli aventi diritto.