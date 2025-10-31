Aeroporti, i dati di Settembre e i parziali annui sono clamorosi: sempre più vicino il milione di passeggeri annui! Lieve calo per Catania, vola Lamezia

Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato oggi i dati dei passeggeri transitati nei 41 Aeroporti d’Italia nel mese di Settembre 2025, con tutti gli aggiornamenti dei parziali progressivi annui. Numeri molto interessanti a livello locale e nazionale, con Catania per la prima volta in leggera flessione ma sempre di gran lunga al primo posto tra tutti gli scali aeroportuali di Calabria e Sicilia. Continuano le ottime performance di Reggio Calabria, che rimane il miglior aeroporto d’Italia per incremento del traffico rispetto ad un anno fa.
E’ curioso che in questi giorni proprio a Reggio Calabria, il Sindaco alimenti polemiche sulla cancellazione di un singolo volo di una singola compagnia, per un Aeroporto che sta battendo ogni record storico e in cui oggi ci potranno essere otto o nove voli al giorno anziché dieci di un mese fa, ma tre anni fa lo scalo era sull’orlo della chiusura con un solo volo giornaliero! Con i dati di ottobre, novembre e dicembre, non c’è alcun dubbio che Reggio Calabria supererà per la prima volta nella storia il milione di passeggeri annui in questo 2025!
Di seguito tutti i dati.
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Settembre 2025
- Catania 1.233.977 (-1,8%)
- Palermo 944.694 (+2,2%)
- Lamezia Terme 318.209 (+12,1%)
- Trapani 116.109 (-13,7%)
- Reggio Calabria 88.054 (+52,7%)
- Lampedusa 54.534 (-0,6%)
- Crotone 31.419 (+14,4%)
- Comiso 13.463 (-59,8%)
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel 2025 (Gennaio-Settembre)
- Catania 9.556.270 (+0,3%)
- Palermo 7.161.247 (+2,8%)
- Lamezia Terme 2.386.790 (+13,8%)
- Trapani 815.405 (-7,7%)
- Reggio Calabria 751.072 (+85,9%)
- Lampedusa 311.358 (+2,1%)
- Crotone 258.110 (+21,6%)
- Comiso 84.286 (-61,2%)
La top-20 degli Aeroporti d’Italia con più passeggeri nei primi 9 mesi del 2005
- Roma Fiumicino 39.274.679 (+4,4%)
- Milano Malpensa 23.861.839 (+9,9%)
- Bergamo 12.916.064 (-4,1%)
- Napoli 10.325.425 (+0,4%)
- Catania 9.556.270 (+0,3%)
- Venezia 9.114.408 (+1,5%)
- Bologna 8.539.797 (+2,4%)
- Milano Linate 8.301.028 (+3,6%)
- Palermo 7.161.247 (+2,8%)
- Bari 6.133.388 (+9,7%)
- Pisa 4.694.509 (+7,8%)
- Cagliari 4.163.339 (+1,2%)
- Torino 3.715.077 (+5,0%)
- Olbia 3.650.145 (+7,2%)
- Verona 3.203.882 (+7,8%)
- Roma Ciampino 3.013.642 (+3,4%)
- Firenze 2.972.632 (+9,5%)
- Brindisi 2.744.564 (+3,0%)
- Treviso 2.461.616 (+5,7%)
- Lamezia Terme 2.386.790 (+13,8%)