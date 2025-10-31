Aeroporti, i dati di Settembre e i parziali annui sono clamorosi: sempre più vicino il milione di passeggeri annui! Lieve calo per Catania, vola Lamezia

Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato oggi i dati dei passeggeri transitati nei 41 Aeroporti d’Italia nel mese di Settembre 2025, con tutti gli aggiornamenti dei parziali progressivi annui. Numeri molto interessanti a livello locale e nazionale, con Catania per la prima volta in leggera flessione ma sempre di gran lunga al primo posto tra tutti gli scali aeroportuali di Calabria e Sicilia. Continuano le ottime performance di Reggio Calabria, che rimane il miglior aeroporto d’Italia per incremento del traffico rispetto ad un anno fa.

E’ curioso che in questi giorni proprio a Reggio Calabria, il Sindaco alimenti polemiche sulla cancellazione di un singolo volo di una singola compagnia, per un Aeroporto che sta battendo ogni record storico e in cui oggi ci potranno essere otto o nove voli al giorno anziché dieci di un mese fa, ma tre anni fa lo scalo era sull’orlo della chiusura con un solo volo giornaliero! Con i dati di ottobre, novembre e dicembre, non c’è alcun dubbio che Reggio Calabria supererà per la prima volta nella storia il milione di passeggeri annui in questo 2025!

Di seguito tutti i dati.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi a Settembre 2025

Catania 1.233.977 ( -1,8% )

Palermo 944.694 ( +2,2% )

( ) Lamezia Terme 318.209 ( +12,1% )

( ) Trapani 116.109 ( -13,7% )

( ) Reggio Calabria 88.054 ( +52,7% )

( ) Lampedusa 54.534 ( -0,6% )

( ) Crotone 31.419 ( +14,4% )

( ) Comiso 13.463 ( -59,8% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel 2025 (Gennaio-Settembre)

Catania 9.556.270 ( +0,3% )

( ) Palermo 7.161.247 ( +2,8% )

( ) Lamezia Terme 2.386.790 ( +13,8% )

( ) Trapani 815.405 ( -7,7% )

( ) Reggio Calabria 751.072 ( +85,9% )

( ) Lampedusa 311.358 ( +2,1% )

( ) Crotone 258.110 ( +21,6% )

( ) Comiso 84.286 ( -61,2% )

