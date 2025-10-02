Aeroporti, i dati del 2025 aggiornati: Reggio Calabria continua a battere record, molto bene anche Catania e Palermo

Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato il numero dei passeggeri transitati 41 Aeroporti d’Italia nel mese di Agosto 2025, con tutti gli aggiornamenti dei parziali progressivi annui. L’Aeroporto di Reggio Calabria continua ad essere quello con la maggiore crescita annua, oltre il 90% di incremento per numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo (Gennaio-Agosto) del 2024, ma vanno molto bene tutti gli Aeroporti calabresi con un +14% annuo di Lamezia Terme e un +23% annuo di Crotone.
Bene anche gli aeroporti siciliani, con Catania che si conferma il 5° Aeroporto d’Italia per numero di passeggeri, molto vicino al 4° posto di Napoli. Di seguito tutti i dati:
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi ad Agosto 2025
- Catania 1.293.406 (+1,3%)
- Palermo 1.008.939 (+0,3%)
- Lamezia Terme 347.228 (+12,2%)
- Trapani 122.489 (-15,2%)
- Reggio Calabria 92.000 (+48,9%)
- Lampedusa 83.458 (+4,3%)
- Crotone 34.674 (+3,3%)
- Comiso 18.283 (-56,1%)
Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi nel 2025 (Gennaio-Agosto)
- Catania 8.322.293 (+0,6%)
- Palermo 6.216.552 (+2,9%)
- Lamezia Terme 2.068.581 (+14,1%)
- Trapani 699.296 (-6,6%)
- Reggio Calabria 663.018 (+91,4%)
- Lampedusa 256.824 (+2,6%)
- Crotone 226.691 (+22,7%)
- Comiso 70.823 (-61,4%)
La top-20 degli Aeroporti d’Italia con più passeggeri nei primi 8 mesi del 2005
- Roma Fiumicino 34.400.741 (+4,7%)
- Milano Malpensa 20.902.707 (+10,6%)
- Bergamo 11.380.113 (-4,3%)
- Napoli 8.945.050 (+0,6%)
- Catania 8.322.293 (+0,6%)
- Venezia 7.944.506 (+1,9%)
- Bologna 7.516.040 (+3,2%)
- Milano Linate 7.301.694 (+3,5%)
- Palermo 6.216.552 (+2,9%)
- Bari 5.343.040 (+10,5%)
- Pisa 4.094.295 (+8,4%)
- Cagliari 3.587.770 (+1,2%)
- Torino 3.306.716 (+5,8%)
- Olbia 3.077.456 (+7,5%)
- Verona 2.776.042 (+8,9%)
- Roma Ciampino 2.686.886 (+3,5%)
- Firenze 2.577.479 (+9,2%)
- Brindisi 2.371.982 (+3,4%)
- Treviso 2.174.269 (+5,9%)
- Lamezia Terme 2.068.581 (+14,1%)