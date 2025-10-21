Ad Agropoli inaugurata la Casa della Carità “Il Buon Samaritano”, tra i protagonisti i calabresi Don Fiumara ed il Vescovo Calvosa | INTERVISTE

E’ stata ufficialmente inaugurata ad Agropoli, in provincia di Salerno, in Campania, la Casa della Carità “Il Buon Samaritano”, un progetto che si propone di aiutare le persone in difficoltà, offrendo non solo aiuto materiale ma anche ascolto, accoglienza e percorsi di rinascita. La struttura nasce con l’obiettivo di affrontare le molteplici fragilità presenti sul territorio, promuovendo un’idea nuova di sostegno. La prima Santa Messa è stata presieduta dal Cardinale Giuseppe Versaldi.
Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le parole dei calabresi Don Vincenzo Fiumara e del vescovo Vincenzo Calvosa: