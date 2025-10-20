ACR Messina, svelati altri 3 calciatori che saranno presenti alla gara celebrativa del 125° compleanno: 2 sono campioni del mondo

Ieri Di Livio e Abbiati, oggi altri tre. Come già annunciato, verranno svelati un po’ alla volta i 36 giocatori che faranno parte della partita celebrativa dell’ACR Messina per il 125° compleanno del club, che si terrà l’1 dicembre prossimo. L’evento è organizzato da Racing City Group, che – in attesa dell’assegnazione definitiva per l’acquisizione del ramo sportivo della società – si sta adoperando per l’iniziativa, anche perché è già “esperta” nell’organizzazione di eventi di questo tipo. I vertici, Davis e Pagniello, sui profili social hanno annunciato altri due giocatori che faranno parte della sfida del “Franco Scoglio”: Iaquinta e Mauri. A loro va aggiunto Gianluca Zambrotta, che insieme all’attaccante è campione del mondo con l’Italia.